ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

54% украинцев считают, что основную ответственность за войну в Украине несут граждане России – опрос

О вторжении российских войск в Украину объявлял Путин
О вторжении российских войск в Украину объявлял Путин
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Подавляющее большинство граждан Украины считают ответственными за войну и руководство России, и граждан страны-агрессора. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 мая результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "Кто, по вашему мнению, несет основную ответственность за войну?".

96% выбрали ответ: "руководство России", 54% – "граждане России".

Причастность НАТО к вторжению России в Украину отметили 9% опрошенных, руководства Украины – 5%, руководства США – 3%, "другая сторона" – 1%.

Затруднились ответить 2% респондентов, а 1% считает, что ответственность за войну в Украине несут граждане Украины.

Скриншот: dif.org.ua
Скриншот: dif.org.ua

Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

Теги: война, оккупация, соцопрос, исследование, вторжение, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (64814)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (44715)
3
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (35670)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (32718)
5
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (27980)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (24739)
7
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23639)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (20505)
 
 
 
 