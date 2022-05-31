54% украинцев считают, что основную ответственность за войну в Украине несут граждане России – опрос

О вторжении российских войск в Украину объявлял Путин Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "Кто, по вашему мнению, несет основную ответственность за войну?".

96% выбрали ответ: "руководство России", 54% – "граждане России".

Причастность НАТО к вторжению России в Украину отметили 9% опрошенных, руководства Украины – 5%, руководства США – 3%, "другая сторона" – 1%.

Затруднились ответить 2% респондентов, а 1% считает, что ответственность за войну в Украине несут граждане Украины.

Скриншот: dif.org.ua

Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)