54% украинцев считают, что основную ответственность за войну в Украине несут граждане России – опрос

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа на вопрос: "Кто, по вашему мнению, несет основную ответственность за войну?".
96% выбрали ответ: "руководство России", 54% – "граждане России".
Причастность НАТО к вторжению России в Украину отметили 9% опрошенных, руководства Украины – 5%, руководства США – 3%, "другая сторона" – 1%.
Затруднились ответить 2% респондентов, а 1% считает, что ответственность за войну в Украине несут граждане Украины.
Исследование проводилось 7–15 мая методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 1000 граждан Украины, проживающих в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью он назвал некие "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.