ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если есть ад на земле – это Курское СИЗО". Украинские вертолетчики рассказали об условиях российского плена

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Командир экипажа Чиж выжил после того, как россияне подбили его вертолет
Командир экипажа Чиж выжил после того, как россияне подбили его вертолет
Фото: nv.ua

Украинские военные вертолетчики Иван Пепеляшко (пилот-штурман) и Алексей Чиж (командир экипажа), попавшие в плен в начале марта и вернувшиеся в результате обмена, рассказали в интервью НВ о пытках и бесчеловечных условиях содержания в Курском следственном изоляторе (Россия).

8 марта оккупанты подбили борт Чижа – Пепеляшко и еще два вертолета в небе над Черниговской областью. Выжили только они, оба с переломами ног. Побывали в нескольких больницах и лагерях пленных, а потом около месяца – в Курском СИЗО. Сегодня они находятся в киевском военном госпитале.

"Я не хочу говорить громких слов. Но мне кажется, что если есть ад на земле – это Курское СИЗО", – рассказал Пепеляшко.

По его словам, на входе у них забрали все вещи, включая крестики, "здесь Бога нет", цитирует пилот. Прием состоял не только из обыска, вдобавок шла "массажная беседа". 

Пепеляшко не уточняет, о чем идет речь, но добавляет, что после Бучи нет смысла надеяться, что с военнопленными россияне будут обращаться лучше, чем с мирным населением. 

Оба прибыли в СИЗО еще в гипсе и на костылях. По их словам, раны из-за сырости в камерах гноились, а перевязок не было.

"Раненые пытались собирать выделения из загноений туалетной бумагой и делать ею же перевязки. Был один терпеливый парень, который всем делал перевязки: брал туалетную бумагу и как-то отмачивал. Но и бумага была лимитирована — 28 сантиметров на каждого в сутки. Поэтому мы старались не превышать", – говорит Пепеляшко.

В камере военные заботились друг о друге. По распорядку в СИЗО с 6.00 до 22.00 нельзя было лежать, в том числе раненым. Чижу и Пепеляшко сокамерники, тоже украинские пленные, отдавали два единственных сидячих места – "с переломом ноги долго не устоишь".

Но Пепеляшко даже сидеть было невыносимо, кроме поврежденной ноги, у него еще был компрессионный перелом трех позвонков. Поэтому его укладывали на единственный квадрат пола, который не был виден в камеру наблюдения, и садились вокруг "на корточках", чтобы лежащего не было видно в дверной глазок.

"Все работники СИЗО очень профессионально работали в направлении ломания людей. Впервые я понял, что те книги, которые я читал, о ребятах, которые ничего не рассказывают и терпеливо сжимают зубы, не отвечая на вопросы, –  это только в фильмах. В жизни так, к сожалению, не получается. Держаться можно, но все же они умеют добиваться своих целей", – поделился пилот.

14 апреля в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны по обмену военнопленными пилоты были вывезены с территории РФ и доставлены в Киев. Им предстоят длительное лечение и реабилитация. Оба говорят, что рассчитывают вернуться на службу.

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведены девять обменов и возвращены в Украину 324 пленных украинца.

Насильно вывезенные из Украины мирные жители содержатся в российских следственных изоляторах (СИЗО) без предъявленных обвинений и правовых оснований. Об этом говорят правозащитники и те, кто сам вернулся из РФ, сообщает 18 мая "Настоящее время".

Теги: Россия, СИЗО, пленные, Курск, вторжение, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
"Это Россия во всей красе", "Жесть. Маленькие садисты". Гордон показал, как в РФ ребенок в детсаду избил воспитательницу
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Служащий в ВСУ Галич сделал селфи перед сном
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руке. Видео
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Королева лета". 40-летняя Спирс устроила фотосессию в бикини на пляже
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
"Тренд среди бариста". Горбунов показал, как подают кофе во время войны
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Арестович: Война – это маниакально-депрессивный психоз. Маниакальная фаза закончилась, началась депрессивная
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
Жена Макаревича показала, как вместе с мужем отпраздновала свое 38-летие в ресторане 68-этажного израильского небоскреба
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Виталина Ющенко показала школьные фото 17-летнего сына-выпускника и рассказала, где он учился
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
Тополя признался в любви жене, которая переехала в США
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
"Летний режим активирован". Лопес показала первые в этом году фото в бикини
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (150961)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (69348)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (49178)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (47922)
5
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (43467)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29822)
7
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (26864)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21449)
 
 
 
 