"Если есть ад на земле – это Курское СИЗО". Украинские вертолетчики рассказали об условиях российского плена

8 марта оккупанты подбили борт Чижа – Пепеляшко и еще два вертолета в небе над Черниговской областью. Выжили только они, оба с переломами ног. Побывали в нескольких больницах и лагерях пленных, а потом около месяца – в Курском СИЗО. Сегодня они находятся в киевском военном госпитале.

"Я не хочу говорить громких слов. Но мне кажется, что если есть ад на земле – это Курское СИЗО", – рассказал Пепеляшко.

По его словам, на входе у них забрали все вещи, включая крестики, "здесь Бога нет", цитирует пилот. Прием состоял не только из обыска, вдобавок шла "массажная беседа".

Пепеляшко не уточняет, о чем идет речь, но добавляет, что после Бучи нет смысла надеяться, что с военнопленными россияне будут обращаться лучше, чем с мирным населением.

Оба прибыли в СИЗО еще в гипсе и на костылях. По их словам, раны из-за сырости в камерах гноились, а перевязок не было.

"Раненые пытались собирать выделения из загноений туалетной бумагой и делать ею же перевязки. Был один терпеливый парень, который всем делал перевязки: брал туалетную бумагу и как-то отмачивал. Но и бумага была лимитирована — 28 сантиметров на каждого в сутки. Поэтому мы старались не превышать", – говорит Пепеляшко.

В камере военные заботились друг о друге. По распорядку в СИЗО с 6.00 до 22.00 нельзя было лежать, в том числе раненым. Чижу и Пепеляшко сокамерники, тоже украинские пленные, отдавали два единственных сидячих места – "с переломом ноги долго не устоишь".

Но Пепеляшко даже сидеть было невыносимо, кроме поврежденной ноги, у него еще был компрессионный перелом трех позвонков. Поэтому его укладывали на единственный квадрат пола, который не был виден в камеру наблюдения, и садились вокруг "на корточках", чтобы лежащего не было видно в дверной глазок.

"Все работники СИЗО очень профессионально работали в направлении ломания людей. Впервые я понял, что те книги, которые я читал, о ребятах, которые ничего не рассказывают и терпеливо сжимают зубы, не отвечая на вопросы, – это только в фильмах. В жизни так, к сожалению, не получается. Держаться можно, но все же они умеют добиваться своих целей", – поделился пилот.

14 апреля в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны по обмену военнопленными пилоты были вывезены с территории РФ и доставлены в Киев. Им предстоят длительное лечение и реабилитация. Оба говорят, что рассчитывают вернуться на службу.