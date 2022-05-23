"В плену меня убивали, смешивали с землей". Киевский преподаватель рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

"Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают, – поделился Москаленко. – В плену меня убивали, смешивали с землей".
Он рассказал, что двое суток пролежал в яме, а потом в погребе, из-за обморожения и травм потерял несколько пальцев и часть стопы. Когда Москаленко эвакуировали в Германию и он увидел свои фото после избиения, себя не узнал, так как все тело было синего цвета.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тысяч историй.
Рассказать свою историю можно несколькими способами:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По данным британской разведки, завод "Азовсталь", который оставался последним оплотом сопротивления в городе, покинули 1700 человек. Тех, кто выходил с территории завода, оккупанты вывезли на территории, подконтрольные боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
1 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений.