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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В плену меня убивали, смешивали с землей". Киевский преподаватель рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

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Олег Москаленко: Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают
Олег Москаленко: Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают
Фото: Олег Москаленко / Facebook

Олег Москаленко – преподаватель МВА, бизнес-консультант, житель Севериновки Киевской области. После начала полномасштабной войны он сумел вывезти семью за границу. Вернулся и попал в русский плен. Его избивали и пытали, а затем в наручниках бросили замерзать до смерти. О своей истории преподаватель рассказал музею "Голоса Мирных".

"Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают, – поделился Москаленко. – В плену меня убивали, смешивали с землей".

Он рассказал, что двое суток пролежал в яме, а потом в погребе, из-за обморожения и травм потерял несколько пальцев и часть стопы. Когда Москаленко эвакуировали в Германию и он увидел свои фото после избиения, себя не узнал, так как все тело было синего цвета.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тысяч историй.

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

  • написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;
  • посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";
  • позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По данным британской разведки, завод "Азовсталь", который оставался последним оплотом сопротивления в городе, покинули 1700 человек. Тех, кто выходил с территории завода, оккупанты вывезли на территории, подконтрольные боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

1 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений.

Теги: война, плен, пленные, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, музей, избиение
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