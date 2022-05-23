"В плену меня убивали, смешивали с землей". Киевский преподаватель рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

Олег Москаленко: Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают Фото: Олег Москаленко / Facebook

"Ты стоишь с мешком на голове и в наручниках, и тебя просто бьют. Просто убивают, – поделился Москаленко. – В плену меня убивали, смешивали с землей".

Он рассказал, что двое суток пролежал в яме, а потом в погребе, из-за обморожения и травм потерял несколько пальцев и часть стопы. Когда Москаленко эвакуировали в Германию и он увидел свои фото после избиения, себя не узнал, так как все тело было синего цвета.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 15 тысяч историй.

Рассказать свою историю можно несколькими способами:

написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться;

посетить портал музея и нажать "Рассказать историю";

позвонить на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001.

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