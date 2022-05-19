"Собирайте документы, мы вас забираем". СМИ узнали, что вывезенных в Россию украинцев держат в СИЗО

Жительница Гостомеля Елена рассказала журналистам, что 18 марта оккупанты пришли к ней в дом во время "зачистки" и задержали всю семью.

"Мужу сразу же выстрелили в ногу, попали в колено и в бедро. Нас выгнали из дома, мужу приставили к виску оружие. Сын начал кричать: "Не убивайте папу!" Потом они успокоились и сказали: "Быстро собирайте документы, мы вас забираем", – рассказала женщина.

После допроса в штабе их с мешками на голове отвезли в аэропорт, там Елену отпустили, а мужчин увезли. Мужа несколько недель держали в СИЗО №1 в Курске, он не получал медицинской помощи и подвергался пыткам. 18 апреля состоялся обмен пленными и он вернулся домой. Сын же, по информации родителей, до сих пор находится на территории России – в СИЗО Брянска.

Сотрудники "Центра гражданских свобод" в Украине сообщили "Настоящему времени", что история семьи Елены – одна из многих, когда оккупанты насильно держат гражданских в исправительных учреждениях РФ. К ним обратились около 40 человек, побывавших в плену и вернувшихся после обмена. При этом официально им не предъявлялись никакие обвинения и юридически содержание их в СИЗО ничем не обосновано.

"Мы не знаем, зачем забирали стариков, зачем забирали людей, которые не могут ходить, самостоятельно себя обслуживать. И мы знаем, что многие люди содержатся в зверских условиях", – рассказала журналистам координатор направления национальных проектов "Центра гражданских свобод" Наталия Ящук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что российские оккупанты вопреки нормам Женевской конвенции хотят обменивать своих военных на захваченных в Украине в плен гражданских лиц.

"Так поступают террористы: они берут в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена. Среди заложников сотни женщин. И мы должны об этом говорить. Они обязаны отпустить всех гражданских без каких-либо условий", – сказала вице-премьер.