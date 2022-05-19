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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Собирайте документы, мы вас забираем". СМИ узнали, что вывезенных в Россию украинцев держат в СИЗО

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Украинцам в российских СИЗО не предъявляют официальных обвинений
Украинцам в российских СИЗО не предъявляют официальных обвинений
Фото: ЭРА

Насильно вывезенные из Украины мирные жители содержатся в российских следственных изоляторах (СИЗО) без предъявленных обвинений и правовых оснований. Об этом говорят правозащитники и те, кто сам вернулся из РФ, сообщает 18 мая "Настоящее время".

Жительница Гостомеля Елена рассказала журналистам, что 18 марта оккупанты пришли к ней в дом во время "зачистки" и задержали всю семью.

"Мужу сразу же выстрелили в ногу, попали в колено и в бедро. Нас выгнали из дома, мужу приставили к виску оружие. Сын начал кричать: "Не убивайте папу!" Потом они успокоились и сказали: "Быстро собирайте документы, мы вас забираем", – рассказала женщина.

После допроса в штабе их с мешками на голове отвезли в аэропорт, там Елену отпустили, а мужчин увезли. Мужа несколько недель держали в СИЗО №1 в Курске, он не получал медицинской помощи и подвергался пыткам. 18 апреля состоялся обмен пленными и он вернулся домой. Сын же, по информации родителей, до сих пор находится на территории России – в СИЗО Брянска.

Сотрудники "Центра гражданских свобод" в Украине сообщили "Настоящему времени", что история семьи Елены – одна из многих, когда оккупанты насильно держат гражданских в исправительных учреждениях РФ. К ним обратились около 40 человек, побывавших в плену и вернувшихся после обмена. При этом официально им не предъявлялись никакие обвинения и юридически содержание их в СИЗО ничем не обосновано.

"Мы не знаем, зачем забирали стариков, зачем забирали людей, которые не могут ходить, самостоятельно себя обслуживать. И мы знаем, что многие люди содержатся в зверских условиях", – рассказала журналистам координатор направления национальных проектов "Центра гражданских свобод" Наталия Ящук.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что российские оккупанты вопреки нормам Женевской конвенции хотят обменивать своих военных на захваченных в Украине в плен гражданских лиц.

"Так поступают террористы: они берут в заложники гражданских, чтобы потом требовать обмена. Среди заложников сотни женщин. И мы должны об этом говорить. Они обязаны отпустить всех гражданских без каких-либо условий", – сказала вице-премьер.

Контекст:

28 февраля в Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена в результате обмена, рассказывают, что в плену над ними издевались и пытали. Об этом 2 мая сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

5 мая СБУ сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России с помощью ведомства проведены девять обменов и возвращены в Украину 324 пленных украинца.

Теги: Россия, СИЗО, похищение, война России против Украины
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