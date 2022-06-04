Флаг Украины, который развевался наз "Азовсталью", передали в музей

Глава ГУР Кирилл Буданов и защитники Мариуполя передали флаг Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, он будет включен в экспозицию "Украина – распятие". Также на мероприятии присутствовали жены защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в российском плену.

Буданов выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг в качестве музейного экспоната снова побывает в свободном украинском Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)