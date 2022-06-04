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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Флаг Украины, который развевался наз "Азовсталью", передали в музей

"Азовсталь" был последним объектом, который в Мариуполе удерживали украинские военные
"Азовсталь" был последним объектом, который в Мариуполе удерживали украинские военные
Фото: EPA

Флаг Украины, который был над заводом "Азовсталь", передали в музей. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Глава ГУР Кирилл Буданов и защитники Мариуполя передали флаг Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, он будет включен в экспозицию "Украина – распятие". Также на мероприятии присутствовали жены защитников "Азовстали", которые сейчас находятся в российском плену.

Буданов выразил уверенность, что придет время, когда этот флаг в качестве музейного экспоната снова побывает в свободном украинском Мариуполе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/326364143008346

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: флаг, полк Азов, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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