Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото

"Мы не забыли. Почти месяц. Списков нет. Тел нет. Красный Крест и ООН, мы все еще ждем вашей деятельности", – написала Прокопенко.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.