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28 августа, 2022
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото

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Прокопенко: Мы не забыли
Прокопенко: Мы не забыли
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко свою новую иллюстрацию посвятила украинским военнопленным, которые погибли во временно оккупированной Оленовке Донецкой области в результате совершенного российскими оккупантами теракта. Фото новой иллюстрации опубликовано 27 августа в Instagram Катерины Прокопенко.

"Мы не забыли. Почти месяц. Списков нет. Тел нет. Красный Крест и ООН, мы все еще ждем вашей деятельности", – написала Прокопенко.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в помещении бывшей 120-й исправительной колонии в Оленовке на не подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области. Оккупанты объявили о гибели 50 человек в результате якобы "удара" ВСУ с применением поставленных США систем HIMARS.

По информации ГУР Минобороны, барак заминировали вагнеровцы – так, чтобы огонь быстро распространился по зданию. По данным украинской разведки, теракт в Оленовке был спецоперацией РФ с целью сорвать поставки Украине западного оружия.

11 августа CNN опубликовало расследование, основанное на анализе видео и фотографий с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки, в котором принимали участие криминалисты и эксперты по оружию. Вывод CNN – российская версия событий, скорее всего, является выдумкой.

Украина не получила официальных списков погибших и раненых военнопленных в Оленовке, сообщил 18 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Теги: ООН, Красный Крест, Оленовка, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
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