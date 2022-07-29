"Оленовка – не первая провокация оккупантов". Ермак сравнил убийство украинских военных с уничтожением МН17

"Оленовка. Акт терроризма россиян. Они нанесли по колонии, где содержались военнопленные украинские воины, бойцы "Азова", прицельный удар. А теперь пытаются лгать, обвиняя Украину. Особенно цинично смотрится информация о том, что ни один из представителей колонии не пострадал. Это далеко не первая провокация российских оккупационных войск с 2014 года. Вспомнить хотя бы сбивание MH17, в чем они также обвиняли Украину", – написал он.

Глава ОП назвал две цели россиян в связи с "терактом", "который справедливо сравнивают с Катынью".

"Первая – это попытка бросить тень на ВСУ и использование западного оружия нашей армией. Не секрет, что Россия больше всего стремится остановить поддержку наших союзников и постоянно устраивает провокации. Потому что украинская армия с западным оружием уничтожает их войска из прошлого", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы мир узнал правду.

"Поверьте, мир будет знать, что Россия – страна-террорист", – заявил Ермак.

Второй целью оккупантов в истории с гибелью украинских военнопленных в Оленовке глава ОП назвал попытку России скрыть свидетельства масштабных военных преступлений.

"Террор – это попытка нас сломать, запугать. Но украинцы давно доказали, что ответ на российский террор будет максимально жестким. Именно россияне убивают наших людей. Преступление в Оленовке – это еще одно доказательство того, что Россия должна быть признана страной – спонсором терроризма. Их ложь будет быстро раскрыта и понятна всем. Мы отвечаем на поле боя, а также собираем доказательства военных преступлений для наказания российских преступников", – заявил он.

Ермак подчеркнул, что каждый российский военный преступник "будет в Книге палачей и каждый будет отвечать за все на скамье подсудимых, и не только".

"Мир имеет дело с преступниками. Единственное правильное решение – дать жесткий отпор", – считает глава ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.

Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.