ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора начал расследование в связи с ударами оккупантов по лагерю военнопленных в Оленовке

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Обстрел российскими военными тюрьмы в Оленовке, где содержались украинские пленные, расследуется украинской прокуратурой как военное преступление
Обстрел российскими военными тюрьмы в Оленовке, где содержались украинские пленные, расследуется украинской прокуратурой как военное преступление
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

Украинская прокуратура начала расследование в связи с обстрелом российским войсками колонии в Оленовке Донецкой области, в результате чего погибли около 40 человек и 130 получили ранения, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора 29 июля в Telegram.

"Прокурорами Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

В прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области.

"Согласно сообщению, установлено, что в этой колонии оккупанты противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных сил Украины", – добавили в ОГПУ.

Контекст:

Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.

Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.

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