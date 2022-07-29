Офис генпрокурора начал расследование в связи с ударами оккупантов по лагерю военнопленных в Оленовке

"Прокурорами Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.
В прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области.
"Согласно сообщению, установлено, что в этой колонии оккупанты противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных сил Украины", – добавили в ОГПУ.
Оккупанты 29 июля заявили об обстреле лагеря в Оленовке, обвинив в этом украинскую сторону. Погибли, по сообщениям оккупантов, 47 военнослужащих, более 70 получили ранения. В колонии в Оленовке удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, которые вышли с "Азовстали" в мае, рассказывал 22 июня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Генштаб ВСУ официально заявил, что Россия обстреляла лагерь с военнопленными в Оленовке, чтобы скрыть пытки и расстрелы пленных. Украина не наносила по Оленовке ни ракетных, ни артиллерийских ударов, заверили в Генштабе.
Первый командир полка Национальной гвардии "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что за несколько дней до обстрела пленных украинских защитников по неизвестным причинам перевели именно в тот барак на территории колонии, который 29 июля подвергся обстрелу россиян. Он объявил охоту на всех оккупантов, причастных к убийству пленных украинцев в Оленовке.