Офис генпрокурора начал расследование в связи с ударами оккупантов по лагерю военнопленных в Оленовке

Обстрел российскими военными тюрьмы в Оленовке, где содержались украинские пленные, расследуется украинской прокуратурой как военное преступление Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

"Прокурорами Офиса генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГПУ.

В прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Оленовка Волновахского района Донецкой области.

"Согласно сообщению, установлено, что в этой колонии оккупанты противоправно удерживают гражданских лиц и военнопленных Вооруженных сил Украины", – добавили в ОГПУ.