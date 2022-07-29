В ОПУ назвали цели обстрела оккупантами колонии с военнопленными в Оленовке и призвали исключить РФ из международных институтов

Об этом 29 июля в Telegram заявил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Войска РФ, отметил он, безусловно, нанесли по колонии "тщательно спланированный удар". Об этом свидетельствует, в частности, масштабность и скорость информкампании российских пропагандистов.

"В Оленовке нет оперативных военных целей для украинской армии. Более того, наши Вооруженные силы имеют все инструменты для точной идентификации объектов, которые предстоит уничтожить: складов снарядов, оперативно-тактических штатов, топливных баз, – написал Подоляк. – Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который было попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная false flag operation".

По словам советника главы ОПУ, цель оленовского преступления – "скрыть свидетельства о масштабах российских военных преступлений и пыток, которых становится все больше, сорвать договоренности по обменам [военнопленных], дискредитировать Вооруженные силы Украины и (в этом случае) конкретные модели иностранного реактивного оружия, наводящего ужас на российских оккупантов".

"Точность Вооруженных сил Украины доказана многочисленными пожарами на складах, логистических пунктах, командных центрах и мостах Херсонской области. Когда Украина что-то уничтожает, это автоматически подтверждают разные инструменты фиксации", – отметил Подоляк.

По его мнению, истерические заявления на опережение со стороны РФ призваны "создать резонанс в Украине" и настроить население разных стран против ВСУ.

"Мотив ясен. Настоящие личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы. Во всяком случае россияне умышленно, цинично, продуманно массово убили украинских пленных граждан, и это будет расследовать Офис генерального прокурора и международные следственные группы", – подчеркнул Подоляк.

Он не исключил, что Россия, чувствуя приближение тактических поражений, будет "прибегать к новым людоедским провокациям".

"Требуем… немедленной жесткой реакции ООН и других международных организаций – Россию следует исключить из любых международных институтов", – резюмировал советник главы ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)