Глава украинской военной разведки о пленных защитниках "Азовстали": Надеюсь, в ближайшие сроки многие увидят близких дома

"О судьбе почти всех нам очень четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома, – заявил Буданов. – Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, могу говорить об этом откровенно. Это не будет обмен за один раз на данном этапе. Это будет несколько этапов".
Он сказал, что небольшие обмены пленными происходят постоянно.
"В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших военных", – добавил глава ГУР, заверив, что об этом сразу сообщат.
"Самая главная проблема [в вопросе освобождения] – в командном составе. Что касается рядового состава – вопрос намного легче", – сказал он.
Также глава ГУР рассказал, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
"Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что могу сейчас сообщить. О судьбе этих людей нам хорошо известно. Мы знаем, где они. Этот вопрос всегда на контроле. Мы это отслеживаем и принимаем меры для их возвращения. Дождитесь немного, уверен, вы скоро сами все увидите", – добавил Буданов.
Он отказался говорить, сколько украинцев находится в плену России и сколько россиян – в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.
Руководство полком Прокопенко временно передал майору Никите Надточию.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".