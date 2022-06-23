Глава украинской военной разведки о пленных защитниках "Азовстали": Надеюсь, в ближайшие сроки многие увидят близких дома

Буданов об освобождении защитников Мариуполя: Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет обмен за один раз Фото: pravda.com.ua

"О судьбе почти всех нам очень четко известно. Мы занимаемся их освобождением из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома, – заявил Буданов. – Речь идет о поэтапном обмене этими пленными, могу говорить об этом откровенно. Это не будет обмен за один раз на данном этапе. Это будет несколько этапов".

Он сказал, что небольшие обмены пленными происходят постоянно.

"В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших военных", – добавил глава ГУР, заверив, что об этом сразу сообщат.

"Самая главная проблема [в вопросе освобождения] – в командном составе. Что касается рядового состава – вопрос намного легче", – сказал он.

Также глава ГУР рассказал, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на территории лагеря для военнопленных в Оленовке на не подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

"Периодически определенных людей оттуда вывозят для проведения следственных действий. Это все, что могу сейчас сообщить. О судьбе этих людей нам хорошо известно. Мы знаем, где они. Этот вопрос всегда на контроле. Мы это отслеживаем и принимаем меры для их возвращения. Дождитесь немного, уверен, вы скоро сами все увидите", – добавил Буданов.

Он отказался говорить, сколько украинцев находится в плену России и сколько россиян – в Украине.

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