Командир "Азова" Прокопенко передал руководство полком до своего возвращения из плена

Надточий (позывной Раз-Два) служит на фронте уже восемь лет, с начала российской агрессии. В момент полномасштабного вторжения был командиром 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" и отвечал за западный сектор обороны Мариуполя.

Майор получил многочисленные ранения и был эвакуирован на вертолете из окруженного города. После лечения он вернулся в строй и принял временное командование полком до возвращения Прокопенко.

"Это было простое сообщение в Telegram, что "как будешь готов встать в строй, связываешься с теми-то и теми-то людьми, приезжаешь, берешь командование в свои руки до момента моего возвращения", – рассказал Надточий, как получил указание от Прокопенко занять пост врио командира "Азова".

Он не уточнил, когда Прокопенко написал это сообщение – вероятно, до того, как отправиться в плен.

По словам военного, в западном секторе обороны Мариуполя украинские военные приняли бой с группировкой, которая вышла из Крыма – через Херсон, Мелитополь, Бердянск. Он отметил, что все пленные, которых захватило его подразделение, рассказывали, что "не знают, куда едут", но при них были устройства с GPS, где был отмечен Мариуполь.

По его словам, с самого начала противник превышал численностью защитников Мариуполя в четыре-пять раз. Когда они начали давить со всех сторон, у украинских военных не осталось вариантов, кроме как отходить назад, к "Азовстали".

Майор рассказал, что сам он был ранен, когда вез раненых и погибших в "Азовсталь". "Сработала штурмовая авиация, ракета упала очень близко, осколки попали в голову, в руку, в ноги и живот", – сказал Надточий.

Его вывезли из Мариуполя на вертолете 21 марта. Это, по словам военного, была первая успешная попытка эвакуации раненых воздушным коридором из осажденного города.

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