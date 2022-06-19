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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир "Азова" Прокопенко передал руководство полком до своего возвращения из плена

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Надточий сейчас временно командует полком "Азов"
Надточий сейчас временно командует полком "Азов" 
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) временно, до своего возвращения из плена, передал руководство полком майору Никите Надточию. Об этом Надточий рассказал в интервью "Радіо Свобода", информацию подтвердили 18 июня в пресс-центре "Азова".

Надточий (позывной Раз-Два) служит на фронте уже восемь лет, с начала российской агрессии. В момент полномасштабного вторжения был командиром 2-го батальона отдельного отряда специального назначения "Азов" и отвечал за западный сектор обороны Мариуполя.

Майор получил многочисленные ранения и был эвакуирован на вертолете из окруженного города. После лечения он вернулся в строй и принял временное командование полком до возвращения Прокопенко.

"Это было простое сообщение в Telegram, что "как будешь готов встать в строй, связываешься с теми-то и теми-то людьми, приезжаешь, берешь командование в свои руки до момента моего возвращения", – рассказал Надточий, как получил указание от Прокопенко занять пост врио командира "Азова".

Он не уточнил, когда Прокопенко написал это сообщение – вероятно, до того, как отправиться в плен. 

По словам военного, в западном секторе обороны Мариуполя украинские военные приняли бой с группировкой, которая вышла из Крыма – через Херсон, Мелитополь, Бердянск. Он отметил, что все пленные, которых захватило его подразделение, рассказывали, что "не знают, куда едут", но при них были устройства с GPS, где был отмечен Мариуполь. 

По его словам, с самого начала противник превышал численностью защитников Мариуполя в четыре-пять раз. Когда они начали давить со всех сторон, у украинских военных не осталось вариантов, кроме как отходить назад, к "Азовстали".

Майор рассказал, что сам он был ранен, когда вез раненых и погибших в "Азовсталь". "Сработала штурмовая авиация, ракета упала очень близко, осколки попали в голову, в руку, в ноги и живот", – сказал Надточий.

Его вывезли из Мариуполя на вертолете 21 марта. Это, по словам военного, была первая успешная попытка эвакуации раненых воздушным коридором из осажденного города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации жены командира полка "Азов" Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Мариуполь, полк Азов, эвакуация, раненые, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Никита Надточий
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