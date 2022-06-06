В плену у российских оккупантов находятся более 2,5 тыс. украинских бойцов с "Азовстали" – Зеленский

Глава государства отметил, что освобождением защитников Мариуполя занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единый – вернуть людей домой. Первая часть была – вывести людей живыми. Я считаю, ГУР первую часть сделал. На сегодня есть вторая часть – вернуть их живыми домой. [...] Мы доверяем им, мы не можем у них спрашивать каждый день: "Ну что там?" – объяснил Зеленский.

Он назвал украинских военных разведчиков "лучшими специалистами в делах подобного рода", поэтому на них можно рассчитывать.

Зеленский считает, что применять пытки против военных с "Азовстали" россиянам невыгодно в связи с тем, что они стали "публичными пленными".

Война России против Украины. Главное (обновляется)