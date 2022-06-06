В плену у российских оккупантов находятся более 2,5 тыс. украинских бойцов с "Азовстали" – Зеленский

Глава государства отметил, что освобождением защитников Мариуполя занимается Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат, а результат единый – вернуть людей домой. Первая часть была – вывести людей живыми. Я считаю, ГУР первую часть сделал. На сегодня есть вторая часть – вернуть их живыми домой. [...] Мы доверяем им, мы не можем у них спрашивать каждый день: "Ну что там?" – объяснил Зеленский.
Он назвал украинских военных разведчиков "лучшими специалистами в делах подобного рода", поэтому на них можно рассчитывать.
Зеленский считает, что применять пытки против военных с "Азовстали" россиянам невыгодно в связи с тем, что они стали "публичными пленными".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".