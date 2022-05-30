У Минобороны есть вся информация о защитниках "Азовстали", но она засекречена – Маляр

Маляр о защитниках "Азовстали": Информация есть, но она не публична Фото: Ганна Маляр / Facebook

Ведущая спросила, есть ли у Минобороны списки военнослужащих, выведенных с "Азовстали", и верифицированы ли они с российской стороной.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретная. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно, и потому эта информация есть, но она не публична", – ответила Маляр.

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