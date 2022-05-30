ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У Минобороны есть вся информация о защитниках "Азовстали", но она засекречена – Маляр

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Маляр о защитниках "Азовстали": Информация есть, но она не публична
Маляр о защитниках "Азовстали": Информация есть, но она не публична
Фото: Ганна Маляр / Facebook

У Министерства обороны Украины есть вся информация о военнослужащих, которые были выведены с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире национального телемарафона 30 мая, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ведущая спросила, есть ли у Минобороны списки военнослужащих, выведенных с "Азовстали", и верифицированы ли они с российской стороной.

"У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретная. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей. Это персональные данные, это понятно, и потому эта информация есть, но она не публична", – ответила Маляр. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".

Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. 23 мая В МИД РФ допустили обмен украинских военных, выведенных с "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Азовсталь, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, военнослужащий
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