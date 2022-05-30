"Женщины из стали". Жены и матери защитников "Азовстали" создали общественную организацию

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные Фото: EPA

Среди ключевых направлений деятельности организации – содействие созданию достойных условий для пленных. В частности, планируется работать над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем за соблюдением прав в соответствии с Женевскими конвенциями.

"Наша работа будет идти в четкой координации с органами украинской власти, международными правозащитными организациями и странами – союзниками Украины. Все для скорейшего возвращения наших сыновей, братьев и мужей домой, а также соблюдения их прав", – заявили организаторы.

В организации будет Telegram-канал для координации действий по возвращению военных.

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