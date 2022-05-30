"Женщины из стали". Жены и матери защитников "Азовстали" создали общественную организацию

Среди ключевых направлений деятельности организации – содействие созданию достойных условий для пленных. В частности, планируется работать над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем за соблюдением прав в соответствии с Женевскими конвенциями.
"Наша работа будет идти в четкой координации с органами украинской власти, международными правозащитными организациями и странами – союзниками Украины. Все для скорейшего возвращения наших сыновей, братьев и мужей домой, а также соблюдения их прав", – заявили организаторы.
В организации будет Telegram-канал для координации действий по возвращению военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР".
Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. 23 мая В МИД РФ допустили обмен украинских военных, выведенных с "Азовстали".