Взятые в плен азовцы писали, что у них очень плохие условия – Денисова

"Не могу комментировать этот процесс обмена, что именно произойдет, потому что не привлечена к этому. Но азовцы сейчас в Оленовке [Донецкой области]. Они писали мне о том, что условия очень плохие, и просили это распространить, чтобы их скорее договорились освободить. Потому я это сделала", – сказала она.

Экс-омбудсмен в ходе интервью отметила, что пленные находятся "в очень стесненных условиях".

"В Оленовке 750 мест, а там более 4000 человек. Они по очереди спят, их почти не выпускают на воздух. Воды слишком мало дают, кормят какой-то баландой. Для того, чтобы помыться, есть только умывальники – и все. Это кажется пытками", – объяснила Денисова.

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Телеканалу "Настоящее время" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал в мае, что место, где содержат мариупольцев и защитников города, – это бывшая украинская колония, где содержали заключенных, осужденных пожизненно.