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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Взятые в плен азовцы писали, что у них очень плохие условия – Денисова

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Защитников Мариуполя взяли в плен в мае
Защитников Мариуполя взяли в плен в мае
Фото: ЕРА

Защитники Мариуполя, которые сдались в плен оккупантам после договоренности России и Украины, содержатся в плохих условиях. Об этом бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила "Бабелю" в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

"Не могу комментировать этот процесс обмена, что именно произойдет, потому что не привлечена к этому. Но азовцы сейчас в Оленовке [Донецкой области]. Они писали мне о том, что условия очень плохие, и просили это распространить, чтобы их скорее договорились освободить. Потому я это сделала", – сказала она.

Экс-омбудсмен в ходе интервью отметила, что пленные находятся "в очень стесненных условиях".

"В Оленовке 750 мест, а там более 4000 человек. Они по очереди спят, их почти не выпускают на воздух. Воды слишком мало дают, кормят какой-то баландой. Для того, чтобы помыться, есть только умывальники – и все. Это кажется пытками", – объяснила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Телеканалу "Настоящее время" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал в мае, что место, где содержат мариупольцев и защитников города, – это бывшая украинская колония, где содержали заключенных, осужденных пожизненно.

Контекст:

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Теги: война, Людмила Денисова, Мариуполь, заключенные, полк Азов, плен, Оленовка, вторжение, война России против Украины, колония
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