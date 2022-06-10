Взятые в плен азовцы писали, что у них очень плохие условия – Денисова

"Не могу комментировать этот процесс обмена, что именно произойдет, потому что не привлечена к этому. Но азовцы сейчас в Оленовке [Донецкой области]. Они писали мне о том, что условия очень плохие, и просили это распространить, чтобы их скорее договорились освободить. Потому я это сделала", – сказала она.
Экс-омбудсмен в ходе интервью отметила, что пленные находятся "в очень стесненных условиях".
"В Оленовке 750 мест, а там более 4000 человек. Они по очереди спят, их почти не выпускают на воздух. Воды слишком мало дают, кормят какой-то баландой. Для того, чтобы помыться, есть только умывальники – и все. Это кажется пытками", – объяснила Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Телеканалу "Настоящее время" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал в мае, что место, где содержат мариупольцев и защитников города, – это бывшая украинская колония, где содержали заключенных, осужденных пожизненно.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Екатерины Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.