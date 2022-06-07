В Киев прибыли тела погибших защитников "Азовстали", 52 из них – бойцов полка "Азов"

Представитель полка "Азов" Анна Головко сообщила, что тела 160 украинцев, переданных россиянами во время обмена, – из руин разрушенного завода, пишет АР. По меньшей мере, 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов", рассказала Головко в комментарии "Общественному".
"Обмен состоялся. Наших, именно полка "Азов", там 52 погибших. По похоронам – пока информации нет. По информации от патронажной службы на данный момент, хоронить будут, скорее всего, всех сразу. По согласию родителей", – сказала она.
Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел, рассказали в Ассоциации семей защитников "Азовстали".
"Среди погибших только треть – бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. В настоящее время судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев", – говорится в сообщении Ассоциации.
Со временем семьи погибших вызовут на экспертизу и процедуру опознания.
"Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших героев", – отметили в Ассоциации.
Полк "Азов" был одним из подразделений, почти три месяца защищавших завод в Мариуполе.
Обмен останками между Украиной и РФ в формате "160 на 160" состоялся 4 июня на передовой в Запорожской области.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".