В Киев прибыли тела погибших защитников "Азовстали", 52 из них – бойцов полка "Азов"

Обмен останками между Украиной и РФ в формате "160 на 160" состоялся 4 июня на "передовой" в Запорожской области. Фото: ЕРА

Представитель полка "Азов" Анна Головко сообщила, что тела 160 украинцев, переданных россиянами во время обмена, – из руин разрушенного завода, пишет АР. По меньшей мере, 52 из этих тел считаются останками бойцов полка "Азов", рассказала Головко в комментарии "Общественному".

"Обмен состоялся. Наших, именно полка "Азов", там 52 погибших. По похоронам – пока информации нет. По информации от патронажной службы на данный момент, хоронить будут, скорее всего, всех сразу. По согласию родителей", – сказала она.

Патронатная служба полка "Азов" встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел, рассказали в Ассоциации семей защитников "Азовстали".

"Среди погибших только треть – бойцы полка "Азов", принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. В настоящее время судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев", – говорится в сообщении Ассоциации.

Со временем семьи погибших вызовут на экспертизу и процедуру опознания.

"Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших героев", – отметили в Ассоциации.

Полк "Азов" был одним из подразделений, почти три месяца защищавших завод в Мариуполе.

Обмен останками между Украиной и РФ в формате "160 на 160" состоялся 4 июня на передовой в Запорожской области.