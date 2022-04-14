Невзоров: Азовцы – великолепные люди. Горжусь знакомством и восхищаюсь ими

"Я не могу назвать в новейшей истории ничего подобного и ничего равного. Я категорически отметаю подозрения и упреки в нацизме. Понимаю, что это слово мерзкое и используется только для дискредитации действительно великолепных людей. Людей, знакомством с которыми я горжусь и буду гордиться всегда, вне зависимости от того, что мне будут о них петь", – сказал Невзоров.
По его словам, он много общается с замкомандира "Азова" Святославом Паламаром (позывной Калина).
"Он мне рассказывает о происходящем, мы переписываемся, перезваниваемся. Я вижу этих людей и вижу их качества. И должен им сказать, что, безусловно, восхищаюсь ими", – подчеркнул Невзоров.
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Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. 17 сентября он был расширен до полка. В ноябре вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части 3057 НГУ, сообщает сайт "Азова".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам в Мариуполе.
Невзоров 28 марта сообщил, что связался с полком "Азов". "Всегда во всем приходится разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом "нацизма" полк "Азов". Связался. Потрясающие люди, ни к какому "нацизму" не имеющие никакого отношения", – написал Невзоров. Он также опубликовал обращение азовцев к россиянам, в котором они призвали граждан РФ свергнуть действующую власть.