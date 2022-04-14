Невзоров: Азовцы – великолепные люди. Горжусь знакомством и восхищаюсь ими

"Я не могу назвать в новейшей истории ничего подобного и ничего равного. Я категорически отметаю подозрения и упреки в нацизме. Понимаю, что это слово мерзкое и используется только для дискредитации действительно великолепных людей. Людей, знакомством с которыми я горжусь и буду гордиться всегда, вне зависимости от того, что мне будут о них петь", – сказал Невзоров.

По его словам, он много общается с замкомандира "Азова" Святославом Паламаром (позывной Калина).

"Он мне рассказывает о происходящем, мы переписываемся, перезваниваемся. Я вижу этих людей и вижу их качества. И должен им сказать, что, безусловно, восхищаюсь ими", – подчеркнул Невзоров.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube