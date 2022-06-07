  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский

"Что произошло за эти три месяца, что дало вам надежду?" – спросила у Катерины Прокопенко главный редактор издания Севгиль Мусаева.
"Меня удивило, что власть нас не бросила, что президент не сбежал, как об этом постоянно говорила российская пропаганда, а остался здесь, всячески способствует возвращению пленных, тому, чтобы привлечь другие страны к поставкам оружия. Он максимально продвигает эту тему на всех уровнях. Мы видим реальную поддержку президента. В этой войне он показал, что Украина едина и он не хочет подписывать никакие мирные соглашения, которые аннексируют определенную территорию. Он стоит на том, чтобы вернуть все незаконно аннексированные территории после 24 февраля и даже те, которые были аннексированы в 2014 году. Эта позиция меня удивила, потому что были разные мнения относительно президента, и сейчас мы видим совсем другую картину. И это меня вдохновило", – сказала жена Дениса Прокопенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27-летняя Катерина Прокопенко – иллюстратор, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.
Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.
В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовали более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.