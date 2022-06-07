  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский

Прокопенко: Меня удивило, что власть нас не бросила, что президент не сбежал Скриншот: Українська правда / YouTube

"Что произошло за эти три месяца, что дало вам надежду?" – спросила у Катерины Прокопенко главный редактор издания Севгиль Мусаева.

"Меня удивило, что власть нас не бросила, что президент не сбежал, как об этом постоянно говорила российская пропаганда, а остался здесь, всячески способствует возвращению пленных, тому, чтобы привлечь другие страны к поставкам оружия. Он максимально продвигает эту тему на всех уровнях. Мы видим реальную поддержку президента. В этой войне он показал, что Украина едина и он не хочет подписывать никакие мирные соглашения, которые аннексируют определенную территорию. Он стоит на том, чтобы вернуть все незаконно аннексированные территории после 24 февраля и даже те, которые были аннексированы в 2014 году. Эта позиция меня удивила, потому что были разные мнения относительно президента, и сейчас мы видим совсем другую картину. И это меня вдохновило", – сказала жена Дениса Прокопенко.

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Видео: Українська правда / YouTube

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