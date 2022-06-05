Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
Новости

"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства

 
|
Екатерина Прокопенко о муже: Я гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру
Екатерина Прокопенко о муже: Я гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру
Фото: fakty.ua

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, майора Национальной гвардии Дениса Прокопенко Катерина 4 июня в интервью "Украинской правде" рассказала, как познакомилась с ним семь лет назад.

По словам Катерины Прокопенко они познакомились в социальной сети, на тот момент Денис Прокопенко уже служил в полку "Азов".

"Я всегда хотела иметь рядом с собой человека мужественного, воина. В нем я увидела какую-то часть себя как внешне, так и внутренне. И это нас объединило. Когда я впервые его увидела, почувствовала, что это мой человек. И он говорит, что тоже это почувствовал", – рассказала она.

Жена Дениса Прокопенко отметила, что у них с мужем за все время с момента знакомства не было возможности "пожить долго вместе".

"Я понимала, что у него серьезная работа, серьезные обязанности. Никогда на него не давила, чтобы он все бросал и переезжал в Киев, отказывался от своей карьеры. Я понимала, что это его, и гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру. Я параллельно развивалась, работала в Киеве, приезжала раз в месяц – раз в два месяца", – отметила она.

Жена Прокопенко призналась, что во время ротаций они с мужем обычно собирали рюкзаки, палатки, спальники и отправлялись в горы.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет. До нападения РФ на Украину Катерина Прокопенко работала иллюстратором, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Теги: Азовсталь, война России против Украины, семья, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Сука, тебя ненавидит весь мир". Анатолий Анатолич рассказал, что сделал бы при встрече с Путиным
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее
  Полякова: У меня в репертуаре теперь украиноязычные песни. Мой голос по-украински звучит нежнее
Алеся БАЦМАН
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
  Сумская высказалась в поддержку бойкота российской культуры, назвав близких родственников из РФ зомбированными
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 