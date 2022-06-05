  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства

По словам Катерины Прокопенко они познакомились в социальной сети, на тот момент Денис Прокопенко уже служил в полку "Азов".
"Я всегда хотела иметь рядом с собой человека мужественного, воина. В нем я увидела какую-то часть себя как внешне, так и внутренне. И это нас объединило. Когда я впервые его увидела, почувствовала, что это мой человек. И он говорит, что тоже это почувствовал", – рассказала она.
Жена Дениса Прокопенко отметила, что у них с мужем за все время с момента знакомства не было возможности "пожить долго вместе".
"Я понимала, что у него серьезная работа, серьезные обязанности. Никогда на него не давила, чтобы он все бросал и переезжал в Киев, отказывался от своей карьеры. Я понимала, что это его, и гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру. Я параллельно развивалась, работала в Киеве, приезжала раз в месяц – раз в два месяца", – отметила она.
Жена Прокопенко призналась, что во время ротаций они с мужем обычно собирали рюкзаки, палатки, спальники и отправлялись в горы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27-летняя Катерина Прокопенко младше мужа на три года. Детей у пары нет. До нападения РФ на Украину Катерина Прокопенко работала иллюстратором, сейчас вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.
Завод "Азовсталь" был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.
Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Депутат Госдумы РФ из фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".