  "Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства

Екатерина Прокопенко о муже: Я гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру Фото: fakty.ua

По словам Катерины Прокопенко они познакомились в социальной сети, на тот момент Денис Прокопенко уже служил в полку "Азов".

"Я всегда хотела иметь рядом с собой человека мужественного, воина. В нем я увидела какую-то часть себя как внешне, так и внутренне. И это нас объединило. Когда я впервые его увидела, почувствовала, что это мой человек. И он говорит, что тоже это почувствовал", – рассказала она.

Жена Дениса Прокопенко отметила, что у них с мужем за все время с момента знакомства не было возможности "пожить долго вместе".

"Я понимала, что у него серьезная работа, серьезные обязанности. Никогда на него не давила, чтобы он все бросал и переезжал в Киев, отказывался от своей карьеры. Я понимала, что это его, и гордилась, что он выбрал для себя военную карьеру. Я параллельно развивалась, работала в Киеве, приезжала раз в месяц – раз в два месяца", – отметила она.

Жена Прокопенко призналась, что во время ротаций они с мужем обычно собирали рюкзаки, палатки, спальники и отправлялись в горы.

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Видео: Українська правда / YouTube

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