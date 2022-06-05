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05 июня, 2022
 
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"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки

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Анатолий Анатолич: Порешать что-то Зеленским-старшим было нереально, порешать за бабки нереально, сразу тебе будет срака
Анатолий Анатолич: Порешать что-то Зеленским-старшим было нереально, порешать за бабки – нереально, сразу тебе будет срака
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Окончивший в 2006 году на тот момент Криворожский экономический институт (филиал Киевского института народного хозяйства) украинский ведущий Анатолий Анатолич 5 июня в интервью радио "Люкс ФМ" рассказал, что отец шестого президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский не брал взятки от своих студентов, которым преподавал в этом учебном заведении программирование.

"Чтобы получать стипендию, нужен был балл, а ты не дотягиваешь и идешь "порешать". Так вот порешать что-то с Зеленским-старшим – с Александром Семеновичем Зеленским – было нереально, порешать за бабки – нереально, сразу тебе будет срака", – рассказал ведущий.

По словам Анатолия Анатолича некоторые студенты, которые были участниками местной команды КВН, пытались договориться о хороших оценках с преподавателями ради получения стипендии через ректора.

"И тогда ректор обращался к кому-то из преподавателей и говорил: "Ну, оболтус он, да поставьте ему уже ту четверку". И когда Зеленский слышал, что кто-то из КВНщиков хочет что-то порешать, это тебе не то, что тройка будет, будет "незачет", – заявил ведущий. – Мне кажется, это ответ на вопрос, может Зеленский крышевать коррупцию или нет. Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Владимира Зеленского".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

В декабре 2019 года отец Владимира Зеленского в комментарии украинским СМИ заявил, что сам не берет взяток и его сын этого не делает. "Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей", – добавил Александр Зеленский.

Теги: преподаватели, стипендии, студенты, Владимир Зеленский, телеведущий, Анатолий Анатолич, Александр Зеленский
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