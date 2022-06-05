  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки

"Чтобы получать стипендию, нужен был балл, а ты не дотягиваешь и идешь "порешать". Так вот порешать что-то с Зеленским-старшим – с Александром Семеновичем Зеленским – было нереально, порешать за бабки – нереально, сразу тебе будет срака", – рассказал ведущий.
По словам Анатолия Анатолича некоторые студенты, которые были участниками местной команды КВН, пытались договориться о хороших оценках с преподавателями ради получения стипендии через ректора.
"И тогда ректор обращался к кому-то из преподавателей и говорил: "Ну, оболтус он, да поставьте ему уже ту четверку". И когда Зеленский слышал, что кто-то из КВНщиков хочет что-то порешать, это тебе не то, что тройка будет, будет "незачет", – заявил ведущий. – Мне кажется, это ответ на вопрос, может Зеленский крышевать коррупцию или нет. Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Владимира Зеленского".
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.
В декабре 2019 года отец Владимира Зеленского в комментарии украинским СМИ заявил, что сам не берет взяток и его сын этого не делает. "Иначе папа из могилы встанет и даст ему чертей", – добавил Александр Зеленский.