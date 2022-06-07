"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео

"Я говорю: "Нет войне", – а они говорят мне: "Ты предатель. Они говорили: "Мы делаем эту "спецоперацию", чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". И что? – "Добрый вечер, мы из Суоми" (местное название Финляндии. – "ГОРДОН"). Ну это нормально? Нравится не нравится, НАТО расширяется", – прокомментировал юморист действия российского правительства. – И Швеция же собирается в Альянс. Я уже предвижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну в – сухопарку, шведский стол – в обжираловку. И, конечно же, сто процентов запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.