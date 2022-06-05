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05 июня, 2022
 
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Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны

Цибульская: Давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует.
Цибульская: Давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует.
Фото: cybulskaya / Instagram

Украинская певица Ольга Цибульская 5 июня в интервью "24 каналу" прокомментировала антивоенные высказывания российских артистов Максима Галкина, Земфиры и Алексея Панина.

"Сейчас многие хвалят российских звезд, типа Галкина, даже Земфиру, Панина, что они молодцы и высказались против России и Путина. Что вы скажете?" – спросили у Цибульской журналисты. 

"А давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока ничего на дух не переношу с той стороны", – заявила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин в первый день войны высказался против нападения РФ на Украину. После антивоенных высказываний он вместе с семьей покинул Россию и переехал в Израиль. 22 апреля артист записал видео, в котором сообщил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

В ноябре 2021 года Галкин был внесен в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

17 марта Земфира выступила в поддержку Украины, презентовав видео на песню "Не стреляйте", на котором показала кадры обстрелов и бомбежек украинских городов российскими оккупантами. 

Украинский певец Дмитрий Шуров, который работал с Земфирой, комментируя эту премьеру, заявил, что она "никогда не была известной политическими высказываниями, а всегда делала это через музыку". "Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной", – сказал он. 

Российские СМИ писали, что после нападения РФ на Украину Земфира выехала из России. 25 марта певица была замечена на антивоенном концерте российского рэпера Oxxxymiron в Лондоне

Проживающий в последние годы в Испании Панин 28 марта записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.


Теги: Земфира, Алексей Панин, молодежь, война России против Украины, Максим Галкин, певица, Ольга Цибульская
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