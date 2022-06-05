Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны

Цибульская: Давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. Фото: cybulskaya / Instagram

"Сейчас многие хвалят российских звезд, типа Галкина, даже Земфиру, Панина, что они молодцы и высказались против России и Путина. Что вы скажете?" – спросили у Цибульской журналисты.

"А давайте поживем и увидим, для чего это говорится, и как это говорится, и что из этого следует. А потом можно будет комментировать. Пока ничего на дух не переношу с той стороны", – заявила артистка.

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