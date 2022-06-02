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02 июня, 2022
 
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Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь

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Фагот: Если ты пытаешься совершенствовать в себе исключительно подлость, цинизм, вот тогда ты можешь называться русским
Фагот: Если ты пытаешься совершенствовать в себе исключительно подлость, цинизм, вот тогда ты можешь называться русским
Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

Участник украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) в интервью российским журналистам Богдану Бакалейко и Денису Катаеву назвал проживающего в Великобритании лидера российской группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова большим и лицемерным бородатым говном. Запись интервью с Фаготом опубликована 2 июня на YouTube-канале журналистов.

"В нас во всех есть доброта, любовь, а также подлость и все остальное. Но если ты пытаешься совершенствовать в себе исключительно подлость, цинизм, вот тогда ты можешь называться русским, – сказал Фагот. – Типа вашего этого большого говна, которое БГ. Бородатое большое говно, которое рассказывало, что много раз было в Крыму и украинцев там не видело. А теперь оно рассказывает, что культура вне политики, – эти ужасы не к нам, это не мы. Ну какая лицемерная тварь это ваше большое говно! Как можно быть таким циничным падлой?" 

ВИДЕО
Видео: Бакалейко и Катаев / YouTube

Фагот имел в виду высказывание Гребенщикова в интервью BBC в 2016 году. Соответствующий фрагмент в том числе опубликован на YouTube-канале I'm an Earthling.

ВИДЕО
Видео: I'm an Earthling / YouTubе
Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Более 30 лет он живет в Великобритании. 

В 2018 году артист говорил, что с большим удовольствием поедет в аннексированный РФ Крым, а также готов выступать на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей. Отвечая на замечание, что Киев после этого будет для него закрыт, Гребенщиков сказал: "Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся".

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.

Теги: Крым, Борис Гребенщиков, война России против Украины, Аквариум, ТНМК, Фагот
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