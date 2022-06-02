  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь

"В нас во всех есть доброта, любовь, а также подлость и все остальное. Но если ты пытаешься совершенствовать в себе исключительно подлость, цинизм, вот тогда ты можешь называться русским, – сказал Фагот. – Типа вашего этого большого говна, которое БГ. Бородатое большое говно, которое рассказывало, что много раз было в Крыму и украинцев там не видело. А теперь оно рассказывает, что культура вне политики, – эти ужасы не к нам, это не мы. Ну какая лицемерная тварь это ваше большое говно! Как можно быть таким циничным падлой?"
Фагот имел в виду высказывание Гребенщикова в интервью BBC в 2016 году. Соответствующий фрагмент в том числе опубликован на YouTube-канале I'm an Earthling.
Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Более 30 лет он живет в Великобритании.
В 2018 году артист говорил, что с большим удовольствием поедет в аннексированный РФ Крым, а также готов выступать на временно оккупированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей. Отвечая на замечание, что Киев после этого будет для него закрыт, Гребенщиков сказал: "Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся".
25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России.