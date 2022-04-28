  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной

Шуров: Земфира никогда не была известной политическими высказываниями. Она всегда делала это через музыку Фото: Pianoбой Дмитрий Шуров. / Facebook

Артист подчеркнул, что Земфира, с которой он раньше сотрудничал, осудила российскую агрессию против Украины в новом клипе на песню "Не стреляй", которую написала в 2010 году.

"Земфира никогда не была известной политическими высказываниями. Она всегда делала это через музыку. Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной. И все же у нее огромная аудитория, которая понимает это. Из 500 моих знакомых из России разных времен мне написали шесть человек. И первой была Земфира, она написала сразу. Я не могу сказать слова, которые она написала, но вы поняли", – заявил Шуров.

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