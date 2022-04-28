  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной

Артист подчеркнул, что Земфира, с которой он раньше сотрудничал, осудила российскую агрессию против Украины в новом клипе на песню "Не стреляй", которую написала в 2010 году.
"Земфира никогда не была известной политическими высказываниями. Она всегда делала это через музыку. Я уважаю ее поступок, уважаю, что она сделала это видео. Она сожгла мосты со своей страной. И все же у нее огромная аудитория, которая понимает это. Из 500 моих знакомых из России разных времен мне написали шесть человек. И первой была Земфира, она написала сразу. Я не могу сказать слова, которые она написала, но вы поняли", – заявил Шуров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2006 году Шуров сотрудничал с Земфирой в качестве пианиста. В 2007-м артистка выпустила записанный совместно альбом "Спасибо".
24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Шуров находился на гастролях в Западной Украине. После того, как к нему начали обращаться за помощью, артист занялся волонтерской деятельностью.