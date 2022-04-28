  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет

По словам артиста, о смерти отца они с матерью узнали от общих знакомых. Позитив подчеркнул, что семья отца не стала говорить им о случившемся.

"Мой папа умер. Это я впервые говорю. Он умер по здоровью, – рассказал артист. – Двоякое чувство было. Я просто это принял. Моя сестра плакала, потому что мы с ней, может, месяца два назад разговаривали и думали, может, все-таки к отцу заехать. Если он не хочет, то давай мы сделаем первый шаг. Но не успели".

Позитив подчеркнул, что не держит обиду на отца, который избегал с ним общения.

"Не было и нет у меня обиды сильной. Я понимаю, что у него есть там внуки, другая семья. Хотелось, конечно, очень много чего рассказать ему. Но, думаю, что он эти 15 лет видел меня. Может, даже поэтому он не хотел с нами общаться, потому что видел все", – резюмировал артист.

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Видео: :ЖВЛ / YouTube