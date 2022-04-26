  "Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину

Позитив: У меня много ребят, которые на границе рядом с Молдовой стоят, они говорят: "Такие есть истории о ваших артистах, что это просто..." Фото: positiff / Instagram

По словам Позитива, он сразу принял решение, что остается в Украине.

"А что, дезертировать мне надо было? Или узнавать, как и куда выехать? Ни в коем случае. Я этого не буду делать и не советую никому. Какой бы ни была ситуация, я понимал, что буду здесь, – сказала Позитив. – Много кто пытался как-то выехать, и вы видите, что с ними. Это просто клоуны и смешно. У [украинской певицы] Софии Ротару там также кто-то [пытался] выехать. У меня много ребят, которые на границе рядом с Молдовой стоят, они говорят: "Такие есть истории о ваших артистах, что это просто..."

Позитив подчеркнул, что сейчас помогает украинским военным.

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Видео: по-своєму подкаст / YouTube



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