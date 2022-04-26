Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
Новости

"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину

 
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Позитив: У меня много ребят, которые на границе рядом с Молдовой стоят, они говорят: "Такие есть истории о ваших артистах, что это просто..."
Позитив: У меня много ребят, которые на границе рядом с Молдовой стоят, они говорят: "Такие есть истории о ваших артистах, что это просто..."
Фото: positiff / Instagram

Украинский певец и волонтер Позитив (Алексей Завгородний) сознательно не стал покидать Украину после нападения РФ, заявив, что ему есть чем здесь заняться. Об этом он рассказал в интервью, которое 25 апреля вышло на YouTube-канале "По-своєму подкаст".

По словам Позитива, он сразу принял решение, что остается в Украине. 

"А что, дезертировать мне надо было? Или узнавать, как и куда выехать? Ни в коем случае. Я этого не буду делать и не советую никому. Какой бы ни была ситуация, я понимал, что буду здесь, – сказала Позитив. – Много кто пытался как-то выехать, и вы видите, что с ними. Это просто клоуны и смешно. У [украинской певицы] Софии Ротару там также кто-то [пытался] выехать. У меня много ребят, которые на границе рядом с Молдовой стоят, они говорят: "Такие есть истории о ваших артистах, что это просто..." 

Позитив подчеркнул, что сейчас помогает украинским военным. 

ВИДЕО
Видео: по-своєму подкаст / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 марта стало известно, что сын и внук Ротару – 51-летний Руслан и 27-летний Анатолий Евдокименко – были задержаны в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно  пересечь границу на надувной лодке.

Винницкая прокуратура сообщила, что гражданин Молдовы который организовал незаконную переправу, получил от каждого из участников денежное вознаграждение в размере $2 тыс.

Теги: война России против Украины, Руслан Евдокименко, Позитив, Алексей Завгородний
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