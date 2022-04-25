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25 апреля, 2022
 
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Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин

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Лазановский победил в шоу "Голос країни" в команде Дорофеевой
Лазановский победил в шоу "Голос країни" в команде Дорофеевой
Фото: s.lazanovskyi_ridnyi / Instagram

26-летний победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Сергей Лазановский после нападения РФ на Украину устроился работать консультантом в мясной магазин в Ивано-Франковске. Об этом он рассказал 24 апреля в эфире канала "1+1".

По словам артиста, до войны он вложил все деньги в подготовку к концертам, и теперь ему необходимы средства, чтобы оплатить квартиру, покупать корм котам и помогать ВСУ. 

"Мы записывали альбом, жизнь бурлила, у нас в марте должен был состояться концертный тур по Хмельницкой области, готовились к нему и, собственно, все деньги вкладывались в творчество. Говорю откровенно, я до последнего надеялся, что у наших соседей немного ума в голове есть, но оказалось, что его там нет. Но это уже их проблемы. И произошла ситуация, когда ты остался без денег. Я понимал, что нельзя впадать в панику, можно попытаться делать что-то новое и ничего не бояться. И еще одна цель была – помочь ВСУ финансово, это самое минимальное, что я мог сделать", – рассказал он.

По словам Лазановского, он обратился за помощью к знакомым, которые и помогли устроиться на работу в мясной магазин. 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лазановский – актер театра. Он покинул шоу "Голос країни" на этапе нокаутов, но зрители в процессе голосования вернули его в прямые эфиры. В финале шоу 25 апреля Лазановский одержал победу над подопечной экс-тренера этого проекта, украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко. 

За первое место Лазановский получил в подарок квартиру в киевском новострое и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend. Лазановский говорил, что намерен продать недвижимость, а деньги вложить в свою раскрутку.

Теги: Голос країни, Надя Дорофеева, Сергей Лазановский
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