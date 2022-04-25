  Победитель последнего "Голосу країни" Лазановский рассказал, почему спустя год после участия в шоу устроился работать в мясной магазин

По словам артиста, до войны он вложил все деньги в подготовку к концертам, и теперь ему необходимы средства, чтобы оплатить квартиру, покупать корм котам и помогать ВСУ.

"Мы записывали альбом, жизнь бурлила, у нас в марте должен был состояться концертный тур по Хмельницкой области, готовились к нему и, собственно, все деньги вкладывались в творчество. Говорю откровенно, я до последнего надеялся, что у наших соседей немного ума в голове есть, но оказалось, что его там нет. Но это уже их проблемы. И произошла ситуация, когда ты остался без денег. Я понимал, что нельзя впадать в панику, можно попытаться делать что-то новое и ничего не бояться. И еще одна цель была – помочь ВСУ финансово, это самое минимальное, что я мог сделать", – рассказал он.

По словам Лазановского, он обратился за помощью к знакомым, которые и помогли устроиться на работу в мясной магазин.

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