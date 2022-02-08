Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"

"На шоу вас поддерживали только друзья, никого из родственников заметно не было?" – спросили у Лии Меладзе журналисты.

"Да, были только мои друзья. Хотела взять бабушку с собой, но в эти коронавирусные времена лучше поберечься, поэтому она не смогла. А папу не звала по той причине, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он бы незамеченным не остался. А мама не любит камеры", – заявила дочь продюсера.