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08 февраля, 2022
 
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Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"

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Лия Меладзе выбрала команду Дорофеевой на шоу "Голос країни"
Лия Меладзе выбрала команду Дорофеевой на шоу "Голос країни"
Скриншот: Голос країни / YouTube

17-летняя дочь украинского продюсера Константина Меладзе в интервью, которое 8 февраля опубликовано на сайте "КП в Украине", рассказала, почему родители не пришли поддержать ее во время слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" на "1+1".

"На шоу вас поддерживали только друзья, никого из родственников заметно не было?" – спросили у Лии Меладзе журналисты.

"Да, были только мои друзья. Хотела взять бабушку с собой, но в эти коронавирусные времена лучше поберечься, поэтому она не смогла. А папу не звала по той причине, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он бы незамеченным не остался. А мама не любит камеры", – заявила дочь продюсера.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году Меладзе и Сум заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

В январе 2021 года Лия Меладзе в интервью ТСН призналась, что не общается с Брежневой.

6 февраля на канале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос країни" с участием Лии Меладзе. Она исполнила песню Hallelujah, но не смогла ее закончить, расплакавшись из-за волнения. Тем не менее к ней развернулись все четыре тренера шоу – дочь Меладзе выбрала команду украинской певицы Нади Дорофеевой. По словам Лии Меладзе, Дорофеева ей "ближе по духу".

Теги: Голос країни, Константин Меладзе, шоу, продюсер, родители, Лия Меладзе
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