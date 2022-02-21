Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"

"Репетиция 2016 года песни, которая так и не увидела свет, но до сих пор остается одной из моих любимых. Столько эмоций в ней. И столько красивых воспоминаний", – подписала она ролик.
"Наталья, приезжайте на "Голос країни" [на канале "1+1"], вы прекрасно поете", – отреагировали украинские поклонники Натальи Кличко.
"Спасибо, но я наполнена. Соревноваться мне не надо", – написала на украинском языке жена мэра Киева.
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Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.