Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни"

Наталья Кличко: Соревноваться мне не надо Фото: ЕРА

"Репетиция 2016 года песни, которая так и не увидела свет, но до сих пор остается одной из моих любимых. Столько эмоций в ней. И столько красивых воспоминаний", – подписала она ролик.

"Наталья, приезжайте на "Голос країни" [на канале "1+1"], вы прекрасно поете", – отреагировали украинские поклонники Натальи Кличко.

"Спасибо, но я наполнена. Соревноваться мне не надо", – написала на украинском языке жена мэра Киева.

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