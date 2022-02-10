"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране

"Несмотря на то, что было холодно и дождливо, я отлично провела день, исследуя новые города вокруг", – написала она, разместив селфи, на котором запечатлена на фоне достопримечательностей Люнебурга.

Наталья Кличко во время путешествия была одета в белую шубу и вязанную шапку в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)