"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране

"Несмотря на то, что было холодно и дождливо, я отлично провела день, исследуя новые города вокруг", – написала она, разместив селфи, на котором запечатлена на фоне достопримечательностей Люнебурга.
Наталья Кличко во время путешествия была одета в белую шубу и вязанную шапку в тон.
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Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.