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10 февраля, 2022
 
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"Я отлично провела день". Проживающая в Германии жена мэра Кличко показала, как путешествует по стране

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Наталья Кличко мать троих детей
Наталья Кличко – мать троих детей
Фото: ЕРА

Проживающая в Гамбурге (Германия) супруга киевского мэра Виталия Кличко, 47-летняя певица и модель Наталья Кличко 9 февраля в Instagram сообщила, что побывала на экскурсии в Люнебурге – городе, который находится в 50 км от Гамбурга.

"Несмотря на то, что было холодно и дождливо, я отлично провела день, исследуя новые города вокруг", – написала она, разместив селфи, на котором запечатлена на фоне достопримечательностей Люнебурга. 

Наталья Кличко во время путешествия была одета в белую шубу и вязанную шапку в тон.

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Гамбург, путешествия, Наталья Кличко, семья, певица, модель, жена
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