"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице

"День влюбленных – это повод признаться в любви Киеву", – написал он.

По словам Кличко, любовь к украинской столице можно проявить, записавшись в территориальную оборону Киева, прогуливаясь по ночному городу во время первого свидания, а также выходя на утренние пробежки в парк "Наталка".

Любовь к городу, по словам Кличко, – это также фотосессии на лестнице Пейзажной аллеи, экскурсии для друзей и рассветы на берегу Днепра.

"Любовь к Киеву – это родить нового киевлянина или киевлянку", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)