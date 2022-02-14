"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице

"День влюбленных – это повод признаться в любви Киеву", – написал он.
По словам Кличко, любовь к украинской столице можно проявить, записавшись в территориальную оборону Киева, прогуливаясь по ночному городу во время первого свидания, а также выходя на утренние пробежки в парк "Наталка".
Любовь к городу, по словам Кличко, – это также фотосессии на лестнице Пейзажной аллеи, экскурсии для друзей и рассветы на берегу Днепра.
"Любовь к Киеву – это родить нового киевлянина или киевлянку", – подытожил он.
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Кличко с 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА. Его супруга Наталья проживает в Гамбурге (Германия). Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).