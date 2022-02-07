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ПОЛИТИКА

"Сегодня происходит противостояние между демократией и диктатурой". "УДАР Виталия Кличко" обратился к международному демократическому сообществу

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В партии УДАР отметили, что Украина не стремится к войне
В партии УДАР отметили, что Украина не стремится к войне
Фото: udar.party

Во время XXV съезда "УДАР Виталия Кличко" было принято обращение к международным друзьям и партнерам Украины и международному демократическому сообществу с призывом объединиться ради защиты общих демократических ценностей, свободы и защиты Украины. Обращение делегатам съезда представила председатель львовской областной организации партии Оксана Юринец, сообщил сайт УДАР.

"Сегодня происходит поворотный момент в мировой политике – противостояние между демократией и диктатурой, свободным миром и несвободой. От этого противостояния зависит не только будущее Украины, но и стабильность и мир в Европе, а также вес демократических ценностей и принципов. Россия хочет всех убедить в том, что демократические ценности не защитят от танков и ракет. Что единственной настоящей ценностью является агрессивная военная сила. Сегодня мы должны объединиться, чтобы показать, что наши ценности имеют значение. Мы должны показать, что готовы защитить то, что всех нас объединяет", – говорится в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" поблагодарил за помощь международных партнеров, которые во время угрозы для Украины проявили себя как настоящие друзья.

"Международных друзей Украины объединяют и делают сильными общие ценности: вера в то, что народ должен сам свободно выбирать свое будущее; уверенность в том, что только свободный человек может быть счастлив; уважение суверенитета и территориальной целостности каждого государства. Наши настоящие друзья понимают, что защищенная Украина – это самая действенная защита ценностей свободы, демократии и мира", – говорится в заявлении.

В партии УДАР отметили, что Украина не стремится к войне.

"Напротив, уже восемь лет мы платим жизнями лучших воинов за мир и уют в наших домах. Однако мы не даем покоя агрессору только потому, что осмелились самостоятельно выбирать свое будущее, поверили в идеалы демократии и вышли на улицу, чтобы их защитить", – сказано в сообщении на сайте партии.

Члены политической силы отметили, что украинцы рассчитывают на себя, но надеются на помощь от мирового сообщества.

"Мы осознаем, что должны полагаться на собственные силы, и мы будем защищать свою землю, мы будем сражаться за свою страну до последнего. Но в то же время мы рассчитываем на адекватную помощь от мирового сообщества демократических стран. Защитить демократию, защитить свободу, защитить Украину ("Stand for democracy. Stand for freedom. Stand with Ukraine")", – говорится в обращении УДАР.

Контекст:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 3 февраля, что у границ Украины расположены 115 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, помощь, вторжение, война в Украине, съезд, обращение
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