"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях

"Ударился об косячок. Рассек себе нафиг башню. Это было четыре утра где-то. И после этого мы пытались найти врача, который зашьет мне голову", – признался артист.

По словам певца, теперь на этом месте у него остался шрам. Он не уточнил, при каких обстоятельствах получил травму.