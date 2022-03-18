  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео

На данный момент на YouTube-канале певицы опубликованы только два клипа – кроме видео на песню "Не стреляйте", к просмотру доступен кавер на песню из репертуара украинской группы "Океан Ельзи" "Відпусти".

24 февраля, в день нападения РФ на Украину, певица разместила в Instagram черный квадрат с надписью "Нет войне", но не стала отменять концерт в московском Music Media Dome. Она также выступила перед россиянами 26 февраля. 5 марта украинское издание "Сегодня" со ссылкой на анонимные источники писало, что певица покинула РФ – ее якобы видели в одном из аэропортов Франции.

В марте 2016 года на своем концерте в Вильнюсе (Литва) певица нецензурно потребовала от украинцев спрятать украинский флаг. Соответствующее видео опубликовано на странице в Instagram украинского шоумена Александра Педана, который был на ее концерте с флагом.

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Видео: zemfira / YouTube

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