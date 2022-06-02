"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео

В кадре запечатлены дети Галкина Лиза и Гарри, а за кадром слышен голос их матери, российской певицы Аллы Пугачевой.

"На море с семьей – бесценно", – подписал ролик Галкин.

Контекст:

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой, российской певицей Аллой Пугачевой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

1 апреля Галкин заявил, что сообщил, что его аккаунт в Instagram больше не будет иметь развлекательный характер, как это было до нападения России на Украину, когда он снимал "забавные видео с детьми и юмористический контент".

22 апреля артист записал видео, в котором сообщил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.