"Я еще приеду! Хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" Галкин в Израиле обратился к публике

"Первый пошел! Концертный тур по Израилю начался. 3 июня 2022-го. Спасибо, Тель-Авив!" – написал он.

5 июня Галкин показал свое обращения к зрителям в финале концерта в городе Беєр-Шева, который состоялся 4 июня.

"Я вам очень благодарен, дорогие мои зрители. Спасибо вам за такую зрительскую верность. Счастья, здоровья, мира обязательно! Я еще приеду, хотя, чего уж там, можно уже и не уезжать!" – сказал шоумен.

Контекст:

Галкин в первые дни войны осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.