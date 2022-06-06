Бульвар Шоубиз
 
06 июня, 2022
 
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"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе

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Макаревич: Фейки становятся более и более токсичными
Макаревич: Фейки становятся более и более токсичными
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Лидер российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич, осудивший военную агрессию РФ против Украины и переехавший в Израиль, 5 июня в Facebook рассказал, что, услышав песню "Мариуполь", которую якобы исполняет певец Александр Розенбаум, не поверил, что это действительно его голос и авторство.

"Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он. (Хотя певец очень старается под него). Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела", – рассказал Макаревич.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/6057794740903985

В пропагандистской песне, направленной против Украины, звучат различные оскорбления в адрес Украины и возвышается Россия: "От вашей любви тухло-тошной мы спасаем кого еще можем", "Украина России – дочка", "Мама дочку домой забирает" и т. д.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".

По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.

Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".

3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, музыка, война, пропаганда, Андрей Макаревич, Мариуполь, агрессия, Александр Розенбаум, война России против Украины, певец, музыкант
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