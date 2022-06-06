"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе

"Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он. (Хотя певец очень старается под него). Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела", – рассказал Макаревич.
В пропагандистской песне, направленной против Украины, звучат различные оскорбления в адрес Украины и возвышается Россия: "От вашей любви тухло-тошной мы спасаем кого еще можем", "Украина России – дочка", "Мама дочку домой забирает" и т. д.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.
Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.
В мае отменили концерты "Машины времени" в российских городах.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Полностью под контроль оккупантов Мариуполь перешел после 20 мая, когда завершилась эвакуация украинских защитников с территории комбината "Азовсталь".
По информации украинских военных, оккупанты убили около 25 тыс. человек. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 3 июня заявил, что по осторожным оценкам жертвами российского вторжения в Мариуполе стали более 20 тыс. человек.
Кроме того, россияне препятствовали эвакуации жителей города на территорию Украины, насильно депортируя население в Россию и на территорию, контролируемую группировкой "ДНР", а также предварительно подвергая "фильтрации".
3 июня Бойченко рассказал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.