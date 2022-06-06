"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе

Макаревич: Фейки становятся более и более токсичными Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню – А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю – не он. (Хотя певец очень старается под него). Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела", – рассказал Макаревич.

В пропагандистской песне, направленной против Украины, звучат различные оскорбления в адрес Украины и возвышается Россия: "От вашей любви тухло-тошной мы спасаем кого еще можем", "Украина России – дочка", "Мама дочку домой забирает" и т. д.

Война России против Украины. Главное (обновляется)