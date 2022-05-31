  Макаревич: Выполнять преступные приказы солдат не должен. Это все на совести этих людей. Это их решение

9 мая Макаревич в песне обратился к российским солдатам, заявив, что их обманули.

28 мая, отвечая на вопрос, что бы он мог посоветовать обманутым своим правительством российским оккупантам, Макаревич подчеркнул, что они сами делали выбор.

"Я не готов давать советы. Мне кажется, что в таких вещах каждый человек свой выбор делает сам... С одной стороны, солдат давал присягу, с другой стороны, выполнять преступные приказы солдат не должен. И я это понимаю. Потому это все на совести этих людей. Это их решение", – заявил Макаревич.

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Видео: Настоящее Время / YouTube



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