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31 мая, 2022
 
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Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу

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Мосейчук: Эта война побуждает мир и общество учить украинский
Мосейчук: Эта война побуждает мир и общество учить украинский
Фото: Наталія Мосейчук / Facebook

Украинская ведущая Наталья Мосейчук 29 мая в интервью "КП в Украине" заявила, что дети украинцев, которые сейчас говорят на русском языке, будут разговаривать на украинском, назвав языковой вопрос эволюционным.

"У нас у всех есть одна цель – победить российского агрессора. Эта война сделает то, что не сделали до этого все культурные программы, все образовательные министры, все президенты вместе взятые. Эта война побуждает мир и общество учить украинский, говорить на нем больше. И это уже происходит. Только важно – без принуждения, – заявила она. – Вообще мы все эти годы занимались глупостями вокруг языкового вопроса. Мы не хотели понимать, что языковой вопрос – это эволюционный вопрос. И рано или поздно Украина станет украиноязычной. Если сейчас есть такие люди, которые говорят по-русски, то их дети безусловно, безапелляционно перейдут на украинский. Для них будет круто говорить по-украински, им будет это в кайф, потому что это модно и трендово. И это движение уже идет".

По словам Мосейчук, травить сейчас украинцев за то, что они говорят на русском языке, стыдно.

"На фронте воюют одной большой украинской семьей. С нами вместе воюют и этнические татары, и евреи, и русские, и чеченцы-ичкерийцы. С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это табу и на пользу только врагу", – подытожила она. 

Контекст:

Мосейчук родилась 1973 году в Туркменской ССР в семье военного и учительницы. В 1990 году окончила среднюю школу в Бердичеве Житомирской области. В 1995 году окончила факультет иностранных языков Житомирского педагогического университета. 

С 2006 года работает на "1+1". 

Теги: украинцы, война России против Украины, Наталья Мосейчук
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