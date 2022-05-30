  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно, возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой”, – заявила Таран.
Ведущая также сообщила, что ее 14-летняя дочь Василина совмещает обучение в украинской школе с учебой во французском учебном заведении.
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Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на "Новом канале".
Таран воспитывает дочь Василину. Ее отец – украинский ведущий Андрей Доманский. Пара рассталась в 2010 году после пяти лет отношений.