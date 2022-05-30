Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
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"Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов

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Таран: Безопасность самое главное
Таран: Безопасность – самое главное
Фото: lidiyataran / Instagram

Украинская ведущая Лидия Таран, которая после нападения РФ на Украину вместе с дочерью переехала во Францию, 28 мая в эфире телемарафон "UАразом" сообщила, что в ближайшее время не намерена возвращаться домой.

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно, возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой”, – заявила Таран.

Ведущая также сообщила, что ее 14-летняя дочь Василина совмещает обучение в украинской школе с учебой во французском учебном заведении.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лидия Таран родилась 19 сентября 1977 года в Киеве в семье журналистов. Она обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Карьеру Таран начинала на радио, а в 1998 году впервые появилась на экранах телевизоров в роли ведущей нескольких передач на "Новом канале".

Таран воспитывает дочь Василину. Ее отец – украинский ведущий Андрей Доманский. Пара рассталась в 2010 году после пяти лет отношений.

Теги: Франция, война России против Украины, Лидия Таран
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