  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно, возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой”, – заявила Таран.

Ведущая также сообщила, что ее 14-летняя дочь Василина совмещает обучение в украинской школе с учебой во французском учебном заведении.

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Видео: ТСН / YouTube

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