Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах

Мосейчук: Не понимаю, почему люди считают, что как только телеведущие становятся известными, они обязательно должны идти в политику Фото: Наталія Мосейчук / Facebook

За девять дней до нападения РФ на Украину бизнесмен в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о вероятности появления "нового и серьезного кандидата в последний момент" на будущих президентских выборах, заявил, что таким кандидатом могла бы стать Мосейчук.

"Вообще вам этот путь интересен?" – спросили у ведущей журналисты "КП в Украине".

Мосейчук в ответ призвала относиться к словам Коломойского как к шутке.

"Почему-то люди начинают уделять этим словам пристальное внимание. Меня это удивляет. Я не понимаю, почему люди считают, что как только телеведущие становятся известными и имеют влияние, они обязательно должны идти в политику", – заявила она.

При этом Мосейчук не исключила, что могла бы баллотироваться на пост президента Украины, но при условии, "если будет какая-то безысходность и люди попросят".

"Но я даже не понимаю, что должно произойти! У нас есть замечательный президент, у нас есть лидер, уже с мировым именем, которого мы здесь, внутри, по-моему, еще недооцениваем. Но он – лидер свободного мира, в него верят, он имеет авторитет и, надеюсь, возможности и желание сделать головокружительные преобразования в нашей стране", – подытожила она.