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30 мая, 2022
 
Новости

Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мосейчук: Не понимаю, почему люди считают, что как только телеведущие становятся известными, они обязательно должны идти в политику
Мосейчук: Не понимаю, почему люди считают, что как только телеведущие становятся известными, они обязательно должны идти в политику
Фото: Наталія Мосейчук / Facebook

Украинская ведущая Наталья Мосейчук 29 мая в интервью "КП в Украине" ответила на вопрос, будет ли она использовать свою узнаваемость для того, чтобы в 2024 году баллотироваться на пост президента Украины, как об этом 15 февраля 2022 года заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

За девять дней до нападения РФ на Украину бизнесмен в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о вероятности появления "нового и серьезного кандидата в последний момент" на будущих президентских выборах, заявил, что таким кандидатом могла бы стать Мосейчук. 

"Вообще вам этот путь интересен?"  спросили у ведущей журналисты "КП в Украине".

Мосейчук в ответ призвала относиться к словам Коломойского как к шутке. 

"Почему-то люди начинают уделять этим словам пристальное внимание. Меня это удивляет. Я не понимаю, почему люди считают, что как только телеведущие становятся известными и имеют влияние, они обязательно должны идти в политику", – заявила она. 

При этом Мосейчук не исключила, что могла бы баллотироваться на пост президента Украины, но при условии, "если будет какая-то безысходность и люди попросят".

"Но я даже не понимаю, что должно произойти! У нас есть замечательный президент, у нас есть лидер, уже с мировым именем, которого мы здесь, внутри, по-моему, еще недооцениваем. Но он – лидер свободного мира, в него верят, он имеет авторитет и, надеюсь, возможности и желание сделать головокружительные преобразования в нашей стране", – подытожила она. 

Контекст:

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году.

Теги: Игорь Коломойский, политика, Владимир Зеленский, президент, телеведущий, интервью, Наталья Мосейчук
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