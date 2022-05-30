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30 мая, 2022
 
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Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах

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Ким: Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому
Ким: Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Facebook

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 28 мая в эфире "5 каналу" ответил на вопрос ведущей программы "Рандеву" Янины Соколовой, будет ли баллотироваться на пост президента Украины от партии "Слуга народа" на следующих президентских выборах.

По словам Кима, таких планов у него нет. 

"Плохой вопрос, потому что я не планировал и эту работу, но здесь ответственность из-за войны и нужно до конца все сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Не знаю, каким образом я могу быть полезен региону или государству, но скажу так – я иду за президентом. Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому – отдельно точно нет, но где я буду полезен и где президент будет считать, что я могу принести наибольшую пользу, – это будем обсуждать". 

Комментарий Кима прозвучал на 36-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020-м году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию  В марте 2022 года награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: Николаев, президент, Слуга народа, Виталий Ким
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