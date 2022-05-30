  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах

По словам Кима, таких планов у него нет.
"Плохой вопрос, потому что я не планировал и эту работу, но здесь ответственность из-за войны и нужно до конца все сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Не знаю, каким образом я могу быть полезен региону или государству, но скажу так – я иду за президентом. Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому – отдельно точно нет, но где я буду полезен и где президент будет считать, что я могу принести наибольшую пользу, – это будем обсуждать".
Комментарий Кима прозвучал на 36-й минуте видео.
В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020-м году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.
С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию В марте 2022 года награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,.
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.