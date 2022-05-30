  Ким ответил, будет ли баллотироваться в президенты на следующих выборах

Ким: Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Facebook

По словам Кима, таких планов у него нет.

"Плохой вопрос, потому что я не планировал и эту работу, но здесь ответственность из-за войны и нужно до конца все сделать. Меняется мировоззрение во время войны. Не знаю, каким образом я могу быть полезен региону или государству, но скажу так – я иду за президентом. Я бы не был здесь, если бы не верил Зеленскому с начала 2019 года. Поэтому – отдельно точно нет, но где я буду полезен и где президент будет считать, что я могу принести наибольшую пользу, – это будем обсуждать".

Комментарий Кима прозвучал на 36-й минуте видео.

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Видео: 5 канал / YouTube