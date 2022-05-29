"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину

Тина Кароль: Папа просил о нем много не говорить Фото: _fantina / Instagram

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались [в Украине]. Он сказала: "У тебя, дочь, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – сказала певица.

Тина Кароль подчеркнула, что после нападения РФ еще не виделась со своими родителями.

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