Бульвар Шоубиз
 
30 мая, 2022
 
Новости

"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину

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Тина Кароль: Папа просил о нем много не говорить
Тина Кароль: Папа просил о нем много не говорить
Фото: _fantina / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 29 мая в эфире телемарафон "UАразом" рассказала о разговоре со своим 67-летним отцом Григорием Либерманом перед тем, как он решил присоединиться к добровольцам территориальной обороны. Запись этого интервью опубликована на странице артистки в Facebook.

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались [в Украине]. Он сказала: "У тебя, дочь, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – сказала певица.

Тина Кароль подчеркнула, что после нападения РФ еще не виделась со своими родителями.

https://www.facebook.com/tina.karol/videos/566505631491881/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала за границу. Артистка выступает с благотворительными концертами в поддержу Украины, а также рассказывает правду о нападении России на свою страну.

25 мая в интервью французскому изданию TV Magazine певица сообщила, что ее отец присоединился к добровольцам территориальной обороны. Она подчеркнула, что он мог бы покинуть страну, поскольку ему 67 лет, но захотел остаться защищать Украину.

Теги: добровольцы, нападение, война России против Украины, Тина Кароль, семья, отец, родители
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