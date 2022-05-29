"Папа сказал: "Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, буду помогать молодым". Тина Кароль прокомментировала решение отца защищать Украину

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались [в Украине]. Он сказала: "У тебя, дочь, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – сказала певица.
Тина Кароль подчеркнула, что после нападения РФ еще не виделась со своими родителями.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала за границу. Артистка выступает с благотворительными концертами в поддержу Украины, а также рассказывает правду о нападении России на свою страну.
25 мая в интервью французскому изданию TV Magazine певица сообщила, что ее отец присоединился к добровольцам территориальной обороны. Она подчеркнула, что он мог бы покинуть страну, поскольку ему 67 лет, но захотел остаться защищать Украину.