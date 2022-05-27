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27 мая, 2022
 
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В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону

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Тина Кароль заявила, что ее 67-летний отец не захотел уезжать из страны, отправившись служить в тероборону
Тина Кароль заявила, что ее 67-летний отец не захотел уезжать из страны, отправившись служить в тероборону
Фото: Тина Кароль / Facebook

26 мая на странице фан-аккаунта украинкой певицы Тины Кароль в Instagram опубликовано фото, на котором артистка запечатлена вместе со своим отцом Григорием Либерманом.

"Тина с папой",  говорится в комментарии к фото. 

25 мая в интервью французскому изданию TV Magazine певица сообщила, что ее отец после нападения РФ на Украину присоединился к добровольцам территориальной обороны. Она подчеркнула, что он мог бы покинуть страну в 67 лет, но захотел остаться защищать Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.

Теги: война России против Украины, Тина Кароль, семья
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