  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу

По словам Остапа Ступки, он также не исключает, что со стороны Логуновой в адрес его сына могут быть "выпады".
"Говорю ему, чтобы успокоился и не реагировал ни на какие возможные выпады, – сказал отец Дмитрия Ступки. – Он скучает за дочерью. В таких условиях дети не должны страдать. Взрослые разберутся. Он хороший отец и делает все для того, чтобы поддерживать отношения с детским миром дочери".
На вопрос, удается ли ему самому общаться с внучкой, Остап Ступка ответил отрицательно.
"Я сейчас не общаюсь с другой стороной", – отметил он.
Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.
В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить и чтобы она ничего не делала".
Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США.
7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером, а вскоре показала своего нового избранника. Им оказался 36-летний американский бизнесмен, у которого от предыдущих отношений есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа.
Ступка, комментируя предстоящий развод с Логуновой, признался, что узнал о бойфренде жены в последний день 2021 года. "Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно", – сказал актер.
По словам актера, сейчас они с Логуновой остаются мужем и женой, так как оформить развод могут только в Украине.