  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу

По словам Остапа Ступки, он также не исключает, что со стороны Логуновой в адрес его сына могут быть "выпады".

"Говорю ему, чтобы успокоился и не реагировал ни на какие возможные выпады, – сказал отец Дмитрия Ступки. – Он скучает за дочерью. В таких условиях дети не должны страдать. Взрослые разберутся. Он хороший отец и делает все для того, чтобы поддерживать отношения с детским миром дочери".

На вопрос, удается ли ему самому общаться с внучкой, Остап Ступка ответил отрицательно.

"Я сейчас не общаюсь с другой стороной", – отметил он.

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