  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"

"Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно. Кто может сказать, что это приятно. Просто я уже отошел, а так мне было плохо, потому что Новый год, проблемы, потом эта война проклятая началась. Мне было не очень хорошо на душе. Я очень много плакал. Мне хреново было по поводу всего. И по поводу того, что я не буду видеть, как растет дочь, – сказал он. – Потом отошел и подумал, что жизнь продолжается, все станет на свои места и каждый получит то, что заслужил в жизни".

Ступка рассказал, что они с женой официально не разведены.

"Мы не можем развестись в Америке, потому что я гражданин Украины, [дочь] Богданка – гражданка Украины, а у Полины есть вид на жительство, потому что я ее прописал у бабушки в доме. Мы будем разводиться дистанционно", – отметил актер.

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