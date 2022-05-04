Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
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Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"

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У Ступки и Логуновой есть общая дочь
У Ступки и Логуновой есть общая дочь
Фото: stupka777 / Instagram

Украинский актер Дмитрий Ступка узнал о романе своей жены, украинского блогера белорусского происхождения Полины Логуновой с американским бизнесменом 31 декабря. Об этом он рассказал 4 мая в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мне было неприятно. Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь со своей женой [в США], а потом она говорит: "Извини, у меня американец". Ну, конечно, это неприятно. Кто может сказать, что это приятно. Просто я уже отошел, а так мне было плохо, потому что Новый год, проблемы, потом эта война проклятая началась. Мне было не очень хорошо на душе. Я очень много плакал. Мне хреново было по поводу всего. И по поводу того, что я не буду видеть, как растет дочь, – сказал он. – Потом отошел и подумал, что жизнь продолжается, все станет на свои места и каждый получит то, что заслужил в жизни".

Ступка рассказал, что они с женой официально не разведены.

"Мы не можем развестись в Америке, потому что я гражданин Украины, [дочь] Богданка – гражданка Украины, а у Полины есть вид на жительство, потому что я ее прописал у бабушки в доме. Мы будем разводиться дистанционно", – отметил актер.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США, а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они со Ступкой остались друзьями и сейчас находятся в процессе развода.

Новым избранником Логуновой стал 36-летний американский бизнесмен, имени которого она не называет. От предыдущих отношений у него есть двое сыновей. По словам Логуновой, в этих отношениях она зарабатывает меньше, а в браке со Ступкой зарабатывала больше мужа.

Теги: США, семья, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, развод
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