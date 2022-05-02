  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше

По словам Логуновой, у ее нового избранника от предыдущих отношений есть двое сыновей. Экс-жена Ступки подчеркнула, что он занимается бизнесом.
"У него международная маркетинговая компания, у него несколько офисов есть в разных странах. Это не шоу-бизнес, это бизнес. Деньги он умеет зарабатывать, – сказала Логунова. – В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих я зарабатываю меньше".
Логунова также отметила, что ее новому избраннику 36 лет, но не стала называть его имени.
Ступка и Логунова зарегистрировали брак в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.
В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".
Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США., а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями и сейчас находятся в процессе развода.
Спустя месяц после начала отношений с новым избранником Логунова получила от него предложение выйти замуж, но о дате свадьбы речь пока не идет.