  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше

По словам Логуновой, у ее нового избранника от предыдущих отношений есть двое сыновей. Экс-жена Ступки подчеркнула, что он занимается бизнесом.

"У него международная маркетинговая компания, у него несколько офисов есть в разных странах. Это не шоу-бизнес, это бизнес. Деньги он умеет зарабатывать, – сказала Логунова. – В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих я зарабатываю меньше".

Логунова также отметила, что ее новому избраннику 36 лет, но не стала называть его имени.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube