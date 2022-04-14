Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника

Логунова пока скрывает его имя и фамилию. В комментарии к снимку она оставила изображение сердца.

Контекст:

Ступка женился на Логуновой в марте 2016 года. В апреле 2017-го у них родилась дочь Богдана.

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка с женой и дочерью переехал в США., а 7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями.