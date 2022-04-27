35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину

"Доброго вечора, ми з України", – написал 35-летний актер.

"Так почему не в Украине?" – поинтересовались фолловеры.

"Благотворительные концерты в США! Средства с билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины", – ответил Ступка.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка с женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в США.

7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями.

24 апреля Ступка похвастался снимками, которые сделал во время отдыха со своей спутницей на яхте во Флориде.