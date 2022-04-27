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27 апреля, 2022
 
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35-летний Дмитрий Ступка объяснил, почему во время войны не возвращается из США в Украину

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24 апреля Ступка хвастался отдыхом на яхте во Флориде
24 апреля Ступка хвастался отдыхом на яхте во Флориде
Фото: stupka777 / Instagram

Украинский кино- и театральный актер Дмитрий Ступка 26 апреля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в вышиванке на фоне вертикальных желто-голубых полос.

"Доброго вечора, ми з України", – написал 35-летний актер. 

"Так почему не в Украине?" – поинтересовались фолловеры.

"Благотворительные концерты в США! Средства с билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины", – ответил Ступка. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Осенью 2021 года Ступка с женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой переехали в США

7 апреля 2022 года Логунова заявила о расставании с актером. По ее словам, они с экс-супругом остались друзьями. 

24 апреля Ступка похвастался снимками, которые сделал во время отдыха со своей спутницей на яхте во Флориде.

Теги: США, война России против Украины, Дмитрий Ступка
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