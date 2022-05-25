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25 мая, 2022
 
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"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец

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Тина Кароль призналась, что ей было непросто принять решение отца
Тина Кароль призналась, что ей было непросто принять решение отца
Фото: Тина Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль в интервью, которое 25 мая опубликовало французское издание TV Magazine, сообщила, что ее 67-летний отец Григорий Либерман после нападения РФ на Украину присоединился к добровольцам территориальной обороны.

По словам артистки, ей и членам ее семьи было непросто принять решение отца. Она подчеркнула, что "он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину". 

https://www.facebook.com/TVMagazine/posts/10159876287413374

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании

Теги: добровольцы, оборона, война России против Украины, Тина Кароль, отец
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