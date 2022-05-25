"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец

По словам артистки, ей и членам ее семьи было непросто принять решение отца. Она подчеркнула, что "он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину".

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Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск. У артистки есть старший брат Станислав, который работает юристом.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. 20 марта певица выступала на благотворительном мероприятии "Вместе с Украиной" в городе Лодзь, а 30 марта приняла участие в благотворительном концерте "Для України".

10 мая певица посетила Японию, а после этого побывала с концертами в поддержку Украины во Франции и Великобритании.